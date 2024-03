Mirabaud è un marchio finanziario ben conosciuto anche a livello internazionale. Keystone

Redditività sostanzialmente stabile nel 2023 per Mirabaud.

La banca privata ginevrina attiva a livello globale nell'amministrazione patrimoniale e in altri servizi finanziari specializzati ha realizzato un utile netto di 31 milioni, a fronte dei 32 milioni dell'esercizio precedente.

I ricavi sono saliti del 7% a 310 milioni, ma in progressione sono risultati anche i costi, che hanno raggiunto 248 milioni (+9%), emerge dalle indicazioni fornite oggi dalla società. I patrimoni amministrati si sono attestati a 30 miliardi e la somma di bilancio a 2,2 miliardi.

Il coefficiente di capitale Tier 1 risulta essere del 20,6% e stando all'impresa è nettamente superiore alle esigenze normative. Esso illustra la solidità finanziaria di Mirabaud, il cui modello di affari si basa sulla gestione del rischio e sugli investimenti a lungo termine, argomentano in un comunicato i vertici dell'istituto.

Fondato a Ginevra nel 1819 e in mani famigliari, il gruppo Mirabaud ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del sistema bancario elvetico: è stato fra l'altro all'origine nel 1850 della borsa di Ginevra (allora la principale piazza finanziaria del paese), la prima in Svizzera e una delle prime al mondo, che nel 1996 è andata a confluire nella borsa nazionale basata a Zurigo. Oggi Mirabaud impiega circa 700 persone e ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), in Europa (Londra, Lussemburgo, Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Milano) e nel resto del mondo (Montréal, Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).

