Le iconiche rose rosse restano il regalo più amato nella ricorrenza di San Valentino. (Foto simbolica) Keystone

Rose, cioccolatini, sex toy: in molti negozi svizzeri gli affari vanno a gonfie vele per questo San Valentino. Tuttavia, la situazione economica tesa potrebbe frenare la smania degli acquisti quest'anno.

Il 14 febbraio il sito di vendite online Fleurop vende 16 volte di più rispetto a un giorno normale, ha dichiarato la sua portavoce, Gabi Hophan, all'agenzia di stampa AWP.

I fiori più venduti sono tradizionalmente le rose rosse, ha detto, aggiungendo che tuttavia, negli ultimi anni, è aumentata anche la richiesta di fiori primaverili di tonalità rosa.

Anche i prodotti esotici sono sempre più richiesti: tra questi si trovano ad esempio le cosiddette «piante da uomo», ossia quelle in vaso che portano nomi maschili e sono considerate particolarmente facili da curare. I principali acquirenti di questo prodotto sono le donne.

Un altro tipico acquisto nel «giorno dell'amore» è il cioccolato: come riporta Läderach, negli ultimi anni il giorno di San Valentino è diventato molto più importante sia a livello nazionale che internazionale. In Germania, ora genera addirittura più vendite della Festa della mamma. I cuori di cioccolato sono particolarmente apprezzati.

Il 2024 probabilmente «non sarà un anno di record»

Nonostante le prime notizie positive, Nordal Cavadini, esperto di vendita al dettaglio presso la società di consulenza Alix Partners, non si aspetta che il 2024 sia un anno da record per il giorno speciale. «Attualmente le persone ci pensano due volte a fare spese che non sono necessarie». Questo perché l'inflazione e l'aumento dei prezzi fissi hanno reso molti clienti più riluttanti a spendere, soprattutto nel settore non alimentare.

A differenza di giornate promozionali come il «Black Friday» nell'ultima settimana di novembre, San Valentino è anche meno conosciuto per gli sconti. «Le persone non vogliono che il regalo sembri a buon mercato», afferma Cavadini. Il 14 febbraio è quindi più paragonabile al Natale: negli ultimi tempi gli affari sono stati più modesti rispetto agli anni precedenti.

Infine, il consumo concentrato nel giorno di San Valentino comporta anche delle sfide. Secondo Fleurop, dopo il coronavirus i clienti si concentrano sempre più sugli acquisti online con breve preavviso. L'opzione di ordinare composizioni floreali entro le 15.00 di San Valentino per la consegna la sera stessa è molto utilizzata.

ls