Novartis: meno utili nel secondo trimestre

Novartis consegna agli archivi un secondo trimestre un po' meno brillante dell'anno scorso. Keystone

Risultati in calo per Novartis nel secondo trimestre di questo 2022. Il gigante farmaceutico fra aprile e giugno ha fatto registrare un utile netto di 1,7 miliardi di dollari, dopo i 2,9 miliardi dell'anno precedente, si legge in una nota odierna del gruppo.

Il colosso renano ha poi visto una contrazione dell'1% del giro d'affari a 12,78 miliardi di dollari (12,49 miliardi di franchi). Il cuore delle attività, chiamato Innovative Medicines, ha subito un calo dell'1% a 10,46 miliardi, mentre i generici di Sandoz hanno fatto segnare un -3% a 2,32 miliardi.

L'utile di base, ovvero aggiustato di tutti i fattori considerati non ricorrenti, è sceso del 2% a 3,43 miliardi.

Le cifre fornite oggi si iscrivono grosso modo nel quadro delle proiezioni degli analisti consultati dall'agenzia economica AWP, che in media si attendevano un fatturato di 12,98 miliardi a livello di gruppo.

ra