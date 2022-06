Novartis sopprime 1'400 impieghi in Svizzera

Sono interessate dal taglio del personale tutte le sedi di Novartis in Svizzera. Nella foto lo stabilimento di Locarno. Keystone

Novartis licenzia oltre un decimo dei suoi dipendenti in Svizzera: il colosso farmaceutico basilese sopprimerà infatti 1'400 posti di lavoro sui 11'600 complessivi nella Confederazione. A livello mondiale saranno cancellati 8'000 impieghi su un totale di 108'000.

Novartis ha confermato all'agenzia AWP una notizia in questo senso pubblicata dai giornali Tamedia. I vertici dell'azienda hanno informato oggi per la prima volta in dettaglio i propri collaboratori in merito alla ristrutturazione annunciata a inizio aprile. Sono interessate dal taglio del personale tutte le sedi.

L'obiettivo della riorganizzazione è ridurre i costi di almeno un miliardo di dollari entro il 2024. Il gruppo renano intende in particolare unire le due unità «Prodotti farmaceutici innovativi» e «Oncologia».

tv