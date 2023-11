Trovare casa a prezzo abbordabile è sempre più difficile. Keystone

Nuovo sensibile aumento degli affitti in Svizzera: in ottobre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati – si parla solo di quelle, non dei contratti in essere – sono aumentate dello 0,4% rispetto a settembre.

Su base annua la progressione è del 4,0%, dato che raggiunge ritmi da capogiro a Zurigo: +10%.

Le variazioni sono calcolate sulla base di un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. In ottobre il parametro si è attestato a 123,8 punti.

Tutti i cantoni, ad eccezione di Svitto (-0,3%), Obvaldo (-0,5%) e Nidvaldo (-0,5%), presentano un incremento mensile: i più forti sono stati osservati nelle regioni di Glarona (+2,9%) e Sciaffusa (+2,3%). Decisamente superiore alla media nazionale è anche l'incremento nei Grigioni (+1,5%) e in Ticino (+0,7%).

Nel paragone annuo dappertutto vengono registrati decisi aumenti, che sfiorano almeno il 2%. Particolarmente forte è la crescita nel canton Zurigo (+6,3%) come pure nei Grigioni (+5,2%), mentre in Ticino la progressione è del 3,7%.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. L'incremento annuo maggiore viene notato a Zurigo (+10,0%), il secondo a Ginevra (+4,3%) e il terzo a Berna (+4,2%); seguono Lugano (+4,0%), Losanna (+2,9%), Basilea (+2,1%), San Gallo (+1,2%) e Lucerna (+0,6%). Coira non figura fra gli agglomerati considerati.

hm, ats