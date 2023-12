Secondo Counterpoint, Samsung e Qualcomm saranno inizialmente le due aziende leader nel settore. (Foto simbolica) Keystone

Nei prossimi tre anni, dal 2024 al 2027, saranno immessi sul mercato oltre 1 miliardo di smartphone con a bordo l'intelligenza artificiale generativa sullo stile di ChatGpt.

Sono le previsioni della società di analisi Counterpoint Research che prevede già nel 2024 la distribuzione di oltre 100 milioni di unità di dispositivi GenAI, così si chiamano, mentre nel 2027 le previsioni puntano su 522 milioni, con una crescita annuale dell'83%.

Gli analisti definisco questi smartphone come un sottoinsieme di dispositivi che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa per creare contenuti originali, anziché limitarsi a fornire risposte pre-programmate o eseguire attività predefinite.

Ad esempio potranno creare contenuti personalizzati, immagini, fare la traduzione in tempo reale e avere a bordo assistenti digitali più intelligenti con consigli e stili di conversazione non predefiniti.

Secondo Counterpoint, Samsung e Qualcomm saranno inizialmente le due aziende leader nel settore. «L'intelligenza artificiale è stata una caratteristica degli smartphone negli ultimi anni. Ora ci aspettiamo l'emergere di smartphone ottimizzati per questo come i modelli GenAI – dice Peter Richardson, ricercatore di Counterpoint – Stiamo entrando in un'era in cui gli utenti di smartphone non avranno più bisogno di adeguarsi ai propri dispositivi, con gli smartphone GenAI sarà il contrario».

SDA