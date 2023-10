L'orologio svizzero è tuttora un prodotto apprezzato in tutto il mondo. Keystone

Le vendite di orologi svizzeri all'estero sono aumentate in settembre, confermando la tendenza del mese precedente.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH) le esportazioni si sono attestate a 2,3 miliardi di franchi, con una progressione su base annua del 3,8%.

L'espansione è avvenuta malgrado l'andamento negativo di Stati Uniti (-6,4% a 345 milioni) e Cina (-5,5% a 256 milioni), i due principali sbocchi del made in Switzerland. In forte crescita si è mostrata Hong Kong (+24,0% a 193 milioni) e un apporto positivo è giunto pure da Giappone (+8,7% a 170 milioni) e Regno Unito (+3,0% a 168 milioni), mentre Singapore (-2,7% a 144 milioni) ha mostrato una lieve contrazione.

Con accenti diversi si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un incremento del 4,3% in termini di valore, la gamma 200-500 una contrazione dello 0,4%, il comparto 500-3000 segna -10,4% mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un +8,2%.

«L'evoluzione di settembre conferma l'attesa normalizzazione della crescita», commentano gli esperti di FH in un comunicato. Nei primi nove mesi dell'anno l'export orologiero è progredito dell'8,6% rispetto agli stessi mesi del 2022.

hm, ats