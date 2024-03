Il 2023: un anno soddisfacente per Raiffeisen. Keystone

Il Gruppo Raiffeisen ha assistito a un significativo aumento dell'utile nel 2023, beneficiando di una forte attività legata agli interessi, ma anche di guadagni nell'attività di investimento e in quella con i clienti aziendali.

L'utile del Gruppo è aumentato del 17,7% rispetto all'anno precedente, a 1,39 miliardi di franchi, indica oggi il secondo gruppo bancario elvetico in una nota. L'utile operativo è cresciuto addirittura del 26% a 1,71 miliardi di franchi.

L'anno scorso le Banche Raiffeisen hanno generato ricavi complessivi per 4,1 miliardi di franchi, il 15,3% in più rispetto al 2022, trainati, come è il caso anche per le altre banche del paese, dal settore degli interessi, dove i ricavi netti sono aumentati di quasi il 21%, raggiungendo i 3,07 miliardi di franchi. Anche i ricavi da commissioni e servizi (+5,6%) sono saliti rispetto all'anno precedente, mentre quelli da trading (+0,5%) sono cresciuti solo leggermente.

Nei crediti ipotecari si registra un incremento del 3,6% a 211,0 miliardi di franchi svizzeri, consentendo al gruppo bancario di espandere leggermente la propria posizione, secondo Raiffeisen. La quota di mercato nel settore ipotecario svizzero è salita al 17,8% dopo il 17,6% dell'anno precedente, stando alla nota.

I depositi dei clienti sono cresciuti più modestamente, aumentando dell'1,5% a 207,8 miliardi di franchi svizzeri, portando la quota di mercato degli istituti Raiffeisen al 15,1% (anno precedente: 14,5%).

tp