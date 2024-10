A Richemont fanno capo numerosissimi marchi. Keystone

Il colosso del lusso Richemont ha trovato un acquirente per Yoox Net-A-Porter: l'azienda italiana attiva nella moda e nel design viene ceduta a Mytheresa, una piattaforma con sede a Monaco di Baviera specializzata nella vendita online di articoli di alta gamma.

Stando alle informazioni diffuse oggi la società ginevrina incasserà 555 milioni di euro (521 milioni di franchi) e assumerà una partecipazione del 33% in Mytheresa. Richemont concederà inoltre a Mytheresa una linea di credito di 100 milioni di euro. La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2025.

Da tempo Richemont voleva vendere YNAP. Alla fine del 2023 aveva però dovuto recedere da un accordo per la cessione a Farfetch perché il rivenditore di lusso online britannico era stato rilevato dal gigante sudcoreano dell'e-commerce Coupang.

«Con questa transazione, Mytheresa intende creare un gruppo di lusso digitale multimarca preminente a livello mondiale», afferma il Ceo dell'impresa, Michael Kliger, citato in un comunicato odierno. «Mytheresa, Net-A-Porter e Mr Porter offriranno prodotti di lusso multimarca differenziati ma complementari, basati sulla cura, l'ispirazione e il massimo servizio al cliente. I tre marchi condivideranno gran parte della loro infrastruttura creando sinergie ed efficienze, pur mantenendo le loro diverse identità».

«Siamo lieti di aver trovato un'ottima collocazione per YNAP», gli fa eco il numero uno di Richemont Johann Rupert, a sua volta citato nel documento per la stampa e gli investitori. «Partner di fiducia di molti dei principali marchi del lusso mondiale, YNAP è rinomata per i suoi servizi pionieristici per i clienti di fascia alta».

La holding Richemont è stata fondata nel 1988 dall'imprenditore e miliardario sudafricano Anton Rupert (1916-2006). Johann Rupert è suo figlio, nato nel 1950: l'indice dei miliardari di Bloomberg gli attribuisce in data odierna un patrimonio di 14 miliardi di dollari (12 miliardi di franchi), facendo di lui la 168esima persona più ricca del pianeta. Nell'esercizio 2023/2024, chiuso a fine marzo, il gruppo Richemont ha realizzato un fatturato di 20,6 miliardi di euro.

