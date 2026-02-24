Rivella è un marchio ancora in mani famigliari. Keystone

Fatturato in crescita nel 2025 per Rivella: il produttore di bevande con sede a Rothrist (AG) ha visto i ricavi salire a 140 milioni di franchi, il 2% in più dell'anno prima.

Keystone-SDA SDA

Sono stati venduti 95 milioni di litri di bibite, di cui 30 milioni all'estero, indica la società in un comunicato odierno. Nella Confederazione i ricavi sono progrediti del 3%, mentre oltre frontiera è stato registrato un calo del 5%.

La dirigenza si è detta particolarmente soddisfatta in relazione alla progressione del marchio di acque vitaminiche Focuswater, anche se il pilastro principale rimane la tradizionale Rivella, che continua peraltro a evolvere: nell'esercizio 2025 è stata fra l'altro apprezzata la variante Blu Zero Zuccheri, che secondo l'impresa ha beneficiato del trend favorevole alle bevande leggere.

L'azienda è stata da poco insignita del titolo di miglior datore di lavoro della Svizzera da parte del periodico economico Handelszeitung. «Il fatto che Rivella Group abbia ottenuto risultati così positivi è per noi un grande onore, ma non una pura casualità», commenta Simone Müller-Ledermann, responsabile del comparto People & Culture di Rivella, citata nella nota. «Da anni ci impegniamo energicamente per una cultura imprenditoriale viva, investiamo molto in un ambiente di lavoro attraente e promuoviamo attivamente questi sforzi anche all'esterno. Sappiamo che un'impresa raggiunge il successo solo con collaboratrici e collaboratori soddisfatti e impegnati».

Quest'estate ci sarà un importante avvicendamento ai vertici della società: Erland Brügger, che ha ricoperto la carica di CEO per 12 anni e di co-CEO dal 2023, lascerà l'impresa a fine luglio per dedicarsi maggiormente ai suoi mandati amministrativi e a nuovi progetti. Il suo successore sarà Christoph Messerli, attuale responsabile delle finanze del gruppo: assumerà la co-direzione di Rivella Group insieme a Silvan Brauen. «Il modello a due a livello di CEO si è rivelato molto efficace», dichiara Brauen, a sua volta citato nella nota. «Traiamo vantaggio da nuovi spunti e prospettive: sarà un piacere seguire questo modello stimolante con Christoph anche in futuro».

La società è stata fondata nel 1952 dall'imprenditore zurighese Robert Barth (1922-2007), che durante gli studi di diritto a Zurigo mise a punto una bibita analcolica a base di siero di latte, che chiamò appunto Rivella. L'impresa è tuttora in mani familiari, ha in organico 238 posti a tempo pieno e non fornisce indicazioni riguardo alla redditività.