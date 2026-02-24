  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria delle bevande Rivella: il 2025 è di crescita, lieve aumento del fatturato

SDA

24.2.2026 - 14:00

Rivella è un marchio ancora in mani famigliari.
Rivella è un marchio ancora in mani famigliari.
Keystone

Fatturato in crescita nel 2025 per Rivella: il produttore di bevande con sede a Rothrist (AG) ha visto i ricavi salire a 140 milioni di franchi, il 2% in più dell'anno prima.

Keystone-SDA

24.02.2026, 14:00

Sono stati venduti 95 milioni di litri di bibite, di cui 30 milioni all'estero, indica la società in un comunicato odierno. Nella Confederazione i ricavi sono progrediti del 3%, mentre oltre frontiera è stato registrato un calo del 5%.

La dirigenza si è detta particolarmente soddisfatta in relazione alla progressione del marchio di acque vitaminiche Focuswater, anche se il pilastro principale rimane la tradizionale Rivella, che continua peraltro a evolvere: nell'esercizio 2025 è stata fra l'altro apprezzata la variante Blu Zero Zuccheri, che secondo l'impresa ha beneficiato del trend favorevole alle bevande leggere.

L'azienda è stata da poco insignita del titolo di miglior datore di lavoro della Svizzera da parte del periodico economico Handelszeitung. «Il fatto che Rivella Group abbia ottenuto risultati così positivi è per noi un grande onore, ma non una pura casualità», commenta Simone Müller-Ledermann, responsabile del comparto People & Culture di Rivella, citata nella nota. «Da anni ci impegniamo energicamente per una cultura imprenditoriale viva, investiamo molto in un ambiente di lavoro attraente e promuoviamo attivamente questi sforzi anche all'esterno. Sappiamo che un'impresa raggiunge il successo solo con collaboratrici e collaboratori soddisfatti e impegnati».

Quest'estate ci sarà un importante avvicendamento ai vertici della società: Erland Brügger, che ha ricoperto la carica di CEO per 12 anni e di co-CEO dal 2023, lascerà l'impresa a fine luglio per dedicarsi maggiormente ai suoi mandati amministrativi e a nuovi progetti. Il suo successore sarà Christoph Messerli, attuale responsabile delle finanze del gruppo: assumerà la co-direzione di Rivella Group insieme a Silvan Brauen. «Il modello a due a livello di CEO si è rivelato molto efficace», dichiara Brauen, a sua volta citato nella nota. «Traiamo vantaggio da nuovi spunti e prospettive: sarà un piacere seguire questo modello stimolante con Christoph anche in futuro».

La società è stata fondata nel 1952 dall'imprenditore zurighese Robert Barth (1922-2007), che durante gli studi di diritto a Zurigo mise a punto una bibita analcolica a base di siero di latte, che chiamò appunto Rivella. L'impresa è tuttora in mani familiari, ha in organico 238 posti a tempo pieno e non fornisce indicazioni riguardo alla redditività.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Stati Uniti. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump

Stati UnitiIn vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump

Giovani imprese. Tornano gli investimenti nelle startup svizzere, boom delle aziende IA

Giovani impreseTornano gli investimenti nelle startup svizzere, boom delle aziende IA

Svizzera. Fatturato salito del 4,6% per i trasporti pubblici nel 2025

SvizzeraFatturato salito del 4,6% per i trasporti pubblici nel 2025