Ecco una nuova piattaforma diagnostica digitale PCR

La diagnostica è un settore che sta diventando sempre più importante nel gruppo Roche. Keystone

Roche lancia una nuova piattaforma diagnostica digitale PCR, che potrà essere utilizzata in ambiti quali l'oncologia e le infezioni nel caso in cui le malattie non possono essere rilevate con i metodi convenzionali della PCR.

Dove PCR sta per proteina C reattiva, un indice di infiammazione.

Grazie al «Digital LightCycler System» – questo il nome del nuovo strumento – i ricercatori potranno operare effettuando migliaia di interventi su un campione ed eseguendo un test PCR che comporterà un'analisi sofisticata dei risultati, spiega il colosso farmaceutico renano in un comunicato odierno.

«Comprendere le caratteristiche nascoste delle malattie gravi è fondamentale per garantire la scelta del trattamento più efficace per ogni paziente», afferma Thomas Schinecker, Ceo della divisione diagnostica di Roche, citato nella nota. «Il Digital LightCycler System supporterà i ricercatori clinici e i laboratori nell'identificazione di mutazioni di malattie rare ed emergenti. Ciò può essere determinante per la diagnosi precoce e le decisioni terapeutiche».

Nel corso dell'anno la piattaforma verrà resa disponibile in 15 paesi. Seguirà poi il lancio su altri mercati. Il sistema adottato è conforme agli standard di sicurezza dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, precisa l'azienda.

hm, ats