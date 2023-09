Rösti: «Il tunnel del Gottardo dovrebbe riaprire per il fine settimana»

La galleria stradale del San Gottardo dovrebbe venire riaperta al traffico in tempi relativamente brevi. L'USTRA conferma che ci vorrà qualche giorno ma che i lavori iniziano subito, nella notte infatti sarà demolita la soletta danneggiata.

I calcinacci caduti sulla carreggiata fortunatamente non hanno provocato nessun incidente e nessun ferito. USTRA

Il consigliere federale Albert Rösti ha dichiarato alla Radiotelevisione svizzerotedesca SRF di ritenere che il tunnel possa tornare ad essere percorribile entro la fine di questa settimana.

Una portavoce del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha confermato a Keystone-ATS che l'obiettivo è di riaprire la galleria entro la fine di questa settimana. Ciò è quanto ha detto anche Rösti.

La galleria stradale del San Gottardo, giova ricordarlo, è chiusa in entrambe le direzioni da domenica pomeriggio attorno alle 16:00 a causa della caduta di parti di calcestruzzo sulla strada. Si è così scoperta una crepa lunga 2 metri nella soletta, poco distante dall'uscita di Göschenen.

Perché è successo? Quali i prossimi passi?

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha pubblicato un primo comunicato alle 17:00 di lunedì, nel quale in sostanza conferma le parole dette dal consigliere federale: l'obiettivo è riaprire il tunnel al traffico entro la fine della settimana.

Il controsoffitto, che ospita il sistema di ventilazione, deve essere demolito e sostituito su una distanza di 25 metri.I necessari lavori di messa in sicurezza sono già iniziati questo pomeriggio. Si tratta di garantire la ventilazione nella sezione interessata, ha indicato l'USTRA designando questo compito come una «sfida».

Sulle cause, l'USTRA ritiene che vi sia stata una ridistribuzione delle tensioni nella roccia nella montagna. Un cambiamento che ha messo alla prova la sezione in questione: «Queste hanno portato a cambiamenti di pressione locali e hanno sollecitato la galleria nella sezione interessata. Questo ha causato la crepa nel soffitto intermedio, che a sua volta ha provocato la scagliatura».

Traffico in difficoltà

Il traffico lungo l'asse nord-sud è nel frattempo deviato sulla strada del passo, sulla A13 del San Bernardino e sulla strada del Sempione. Su queste tratte, sottolinea l'USTRA, possono occasionalmente verificarsi ingoghi, «per cui è necessario pianificare tempi di viaggio più lunghi».

Il traffico pesante già in attesa di proseguire sulla A2 presso i centri di controllo di Giornico e Ripshausen sarà per il momento trattenuto.

Inoltre pure il traffico ferroviario è problematico in questo periodo a causa di un deragliamento avvenuto in una delle due canne del tunnel di base lo scorso 10 agosto. I treni merci possono attraversare il traforo solo in maniera limitata e solo in una canna.

Il ripristino del trasporto di passeggeri tra Nord e Sud delle Alpi non è previsto prima dell'inizio del 2024.

SDA / pab