Ha lasciato da circa tre settimane il carcere di Monza l’ex politico di Roveredo coinvolto in un incidente stradale dall'esito mortale avvenuto la notte dell'11 febbraio ad Agrate Brianza.

Nello schianto tra due furgoni morì un uomo di 62 anni residente a Domodossola.

L'uomo si trova ora ai domiciliari in un appartamento in provincia di Brescia preso appositamente in affitto.

L’ex politico di Roveredo, che ammette le sue responsabilità, ha dichiarato che quella sera non aveva consumato né alcol né stupefacenti – come pure confermato dai test – e che le condizioni meteo erano proibitive.

L'uomo era inoltre privo della patente di guida.

