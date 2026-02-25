  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria farmaceutica Continua anche nel 2025 la crescita di Sandoz grazie ai biosimilari

SDA

25.2.2026 - 08:26

Il settore dei biosimilari ha contribuito per il 30% al fatturato del 2025 dello specialista dei farmaci generici Sandoz (foto d'archivio)
Il settore dei biosimilari ha contribuito per il 30% al fatturato del 2025 dello specialista dei farmaci generici Sandoz (foto d'archivio)
Keystone

Sandoz ha continuato a crescere nel 2025, soddisfacendo le proprie aspettative e quelle degli analisti.

Keystone-SDA

25.02.2026, 08:26

25.02.2026, 08:58

Al fatturato del gruppo, attestatosi a 11,1 miliardi di dollari e in crescita del 7,0% (+5% a tassi di cambio costante) su base annua, hanno contribuito per il 30% i biosimilari. Lo ha comunicato oggi lo specialista dei farmaci generici, aggiungendo che nell'anno in corso la crescita dovrebbe proseguire a un ritmo simile.

Delle due divisioni dell'azienda farmaceutica basilese, quella dei generici ha contribuito con 7,8 miliardi di dollari al fatturato complessivo, registrando una crescita del 2% a tassi di cambio costanti. I ricavi sono aumentati leggermente in quasi tutte le regioni. In Nord America, a causa della forte concorrenza, sono rimasti allo stesso livello dell'anno precedente, indica la nota.

Il settore dei biosimilari ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi (+13% a tasso di cambio costanti). Complessivamente, come detto, i biosimilari hanno contribuito per il 30% al giro d'affari del gruppo, consentendo a Sandoz di raggiungere già uno dei suoi obiettivi a medio termine.

Sandoz ha registrato un utile operativo core (Core Ebitda) di 2,4 miliardi di dollari (+14%). Il margine corrispondente è stato del 21,7%, rispetto al 20,1% dell'anno precedente. L'utile netto di base è stato di 1,6 miliardi di dollari, con un aumento di oltre un terzo rispetto al 2024.

Per l'anno in corso, l'azienda prevede una crescita simile a quella registrata finora: il fatturato netto dovrebbe crescere in una percentuale compresa tra il 5% e il 9% e il margine Ebitda core dovrebbe aumentare di circa 100 punti base nel 2026.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Ecco cosa pensava Diana del cognato Andrea e perché diffidava di lui
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Wawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»

Altre notizie

Assicurazioni. Zurich punta sull'Australia, lancia l'offerta su Clearview

AssicurazioniZurich punta sull'Australia, lancia l'offerta su Clearview

ASQ Award. L'aeroporto di Zurigo è il migliore d'Europa, ecco in quale categoria

ASQ AwardL'aeroporto di Zurigo è il migliore d'Europa, ecco in quale categoria

Mercati azionari. Borsa svizzera da record: SMI per la prima volta oltre i 14'000 punti

Mercati azionariBorsa svizzera da record: SMI per la prima volta oltre i 14'000 punti