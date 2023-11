Meno acquisti in generale per il Black Friday di quest'anno, ad approfittarne sono soprattutto i giovani Keystone

Quasi tutti conoscono ormai il Black Friday, la campagna di sconti statunitense che da qualche anno è ben presente anche in Svizzera.

Stando a un recente studio, sono soprattutto i giovani ad approfittare delle offerte anche se in generale quest'anno gli svizzeri sono meno propensi a fare acquisti.

Secondo uno studio commissionato da Salesforce, il 39% degli intervistati di tutte le categorie di età vuole acquistare meno prodotti rispetto all'anno precedente. In contrasto con questa tendenza, la «Generazione Z», cioè i giovani sotto i 30 anni, sono decisamente più disposti ad acquistare. Un terzo prevede di acquistare di più quest'anno rispetto all'anno scorso e quindi considera il Black Friday interessante.

«È evidente che gli under 30 hanno un atteggiamento diverso nei confronti dello shopping rispetto alle altre fasce d'età», spiega Luca Pastorino di Salesforce Svizzera. Questi clienti rispondono anche ad altre promozioni, il che rende ancora più importante un approccio personalizzato.

L'anno scorso, solo un cliente su cinque ha approfittato di un'offerta del Black Friday e quest'anno circa la metà non ha intenzione di fare acquisti durante questa speciale campagna di sconti. Il motivo più frequentemente addotto è che non hanno bisogno di nulla al momento. Una diminuzione degli acquisti è ancora più evidente tra gli svizzeri di lingua francese.

Inoltre, molte persone si sono dimostrate molto scettiche nei confronti delle offerte. Un terzo non crede di risparmiare davvero. Le organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno recentemente espresso un parere simile. L'organizzazione ha messo in guardia dagli «pseudo sconti».

