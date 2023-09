Blick TV non trasmette più i notiziari. (immagine d'illustrazione) Keystone

Dopo tre anni e mezzo, il canale online in tedesco Blick TV cessa le sue attività principali. Da lunedì il canale digitale non trasmetterà più i notiziari, per concentrarsi sulle breaking news, sui programmi speciali e sui nuovi format.

I tre notiziari quotidiani non saranno più trasmessi, ma non si tratta della fine di Blick TV, ha detto a Keystone-ATS un portavoce della casa editrice Ringier. In precedenza, CH Media aveva riferito che Blick TV avrebbe trasmesso per l'ultima volta oggi (venerdì) i suoi tre notiziari giornalieri «Blick am Morgen», «Fokus» e «Der Tag in fünf Minuten»

Il video è e rimane una priorità per il gruppo che pubblica il Blick, ha continuato il portavoce. Blick TV raggiungeva finora circa un milione di visualizzazioni al giorno.

In futuro, il canale consultabile sul sito online del tabloid zurighese si concentrerà sugli eventi salienti, come le recenti trasmissioni in diretta del festival di Unspunnen a Interlaken (BE).

Il Blick vuole anche continuare a offrire video on demand per eventi importanti, programmi speciali e nuovi format.

La redazione Blick TV scompare

I dipendenti del gruppo Blick sono stati informati dei cambiamenti e della ristrutturazione nel corso di una riunione plenaria tenutasi martedì. Blick TV scomparirà dall'organigramma come unità.

Non è ancora chiaro quante delle 48 persone impegnate al momento del lancio saranno interessate. La riorganizzazione comporterà dei cambiamenti nella redazione, ha detto il portavoce senza fornire ulteriori dettagli.

«Comunicheremo i dettagli quando avremo chiarezza», ha dichiarato Ladina Heimgartner, CEO di Ringier Medien Schweiz, in un'intervista al portale del settore dei media persoenlich.com.

In onda dal 2020

Blick TV è andato in onda per la prima volta nel febbraio 2020. Il canale esclusivamente digitale ha costruito nuovi studi nel centro di Ringier a Zurigo e trasmetteva ogni giorno un programma di notizie e intrattenimento dalle 06.00 alle 23.00.

Fin dall'inizio, Blick TV è stata integrata nella redazione del Blick in termini di contenuti e spazio e ha coperto l'intera gamma di contenuti del quotidiano. I giornalisti del Blick hanno lavorato come corrispondenti ed esperti per la televisione online.

Blick ha inoltre avviato una partnership con il canale di notizie statunitense CNN per i servizi internazionali e le dirette streaming.

