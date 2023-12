Martin Nydegger ha detto che "per la prima volta nella storia del turismo svizzero, quest'anno possiamo contare oltre 40 milioni di ospiti negli alberghi". (Foto d'archivio) Keystone

Si avvicina la fine di un anno da record assoluto per il turismo: lo ha dichiarato il direttore di Svizzera Turismo, Martin Nydegger, in un'intervista pubblicata sabato dal settimanale in lingua tedesca «Schweiz am Wochenende».

Nydegger, secondo cui gli affari in montagna sono andati a gonfie vele dopo il Covid, ha detto che «per la prima volta nella storia del turismo svizzero, quest'anno possiamo contare oltre 40 milioni di ospiti negli alberghi».

Gli ottimi risultati conseguiti durante quest'anno sono il frutto di una buona collaborazione tra tutti gli attori del settore turistico. «Possiamo esserne orgogliosi, perché solo due anni fa il virus ci aveva saldamente in pugno e nessuno avrebbe pensato che il 2023 avrebbe portato un record.»

«Non abbiamo mai chiuso uffici, non abbiamo mai annullato le campagne», ha continuato Nydegger, sottolineando come la resilienza sia stata uno dei punti di forza del turismo, che ha permesso di superare la pandemia con successo. Dopo il coronavirus, gli svizzeri, tuttora importanti per il turismo elvetico, hanno riscoperto il loro Paese e ora anche la loro voglia di viaggiare aumenterà di nuovo.

I mercati lontani raggiungeranno probabilmente un limite naturale: difficilmente si supererà il 20% di occupazione. Ciononostante, questa categoria di ospiti è molto importante perché se non ci fosse gli hotel non sarebbero sfruttati appieno. I clienti di questo genere sono molto importanti perché prenotano con largo anticipo e arrivano con qualsiasi tempo e in qualsiasi stagione. A livello mondiale, la Svizzera è ancora percepita come una destinazione di viaggio sicura e affidabile.

ed, ats