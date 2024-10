Il Ceo Nick Hayek è noto per essere un amante del sigaro. Keystone

Proseguono gli acquisti di titoli Swatch da parte della famiglia Hayek, principale proprietario del colosso orologiero.

In base alle comunicazioni odierne della borsa relative alle transazioni dei dirigenti di società quotate tre persone hanno acquistato azioni nominative per 14,3 milioni di franchi, importo che va ad aggiungersi ai 31 milioni di luglio.

I manager in questione dovrebbero essere il Ceo Nick Hayek, la presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Nayla Hayek (sorella di Nick) nonché un ulteriore membro del Cda, Marc Hayek (figlio di Nayla e nipote di Nick). In tal modo – aveva spiegato un portavoce in luglio – mostrano «il loro impegno» per il gruppo.

Grazie alle azioni nominative – che hanno un valore nominale cinque volte inferiore a quello dei titoli al portatore, ma gli stessi diritti di voto – la famiglia Hayek è in grado di controllare una larga fetta dell'azienda.

La settimana scorsa Nick Hayek aveva relativizzato voci di un possibile ritiro della società dalla borsa.

«Abbiamo sempre detto che sarebbe bello togliere l'impresa dalla borsa e che, visti i valori ridicolmente bassi delle azioni che si notano ultimamente, ciò appare ora ancora più allettante: non c'è quindi niente di nuovo, tutto il resto sono speculazioni», aveva affermato il 69enne.

L'azione al portatore Swatch – è questo il titolo di riferimento per il mercato – guadagna oggi il 2% e viene scambiata a circa 185 franchi. Dall'inizio dell'anno il valore ha però perso il 21%.

