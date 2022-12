Swatch: «Non ci lanceremo nel settore degli orologi d'occasione»

Come spesso accaduto anche in passato Nick Hayek non segue la concorrenza. Keystone

Contrariamente ai suoi concorrenti Swatch non si lancerà sul mercato degli orologi d'occasione.

Né i segnatempo dei segmenti di prezzo più bassi, né quelli di costosi – ad esempio marchio Omega – saranno certificati per la rivendita, ha indicato il presidente della direzione del gruppo Nick Hayek in un'intervista a Bloomberg TV.

«Non vedo la motivazione di entrare in questo mercato che è già autoregolato», ha affermato l'imprenditore. Hayek si è peraltro detto ottimista anche per quanto riguarda gli affari nel 2023: a suo avviso il potenziale di crescita per l'industria orologiera rimane significativo, in particolare negli Stati Uniti e in Cina.

Il 68enne ha palesato inoltre sorpresa per il successo mondiale dell'orologio Moonswatch, una collaborazione tra i marchi Swatch e Omega del gruppo, lanciato circa nove mesi fa. «Ancora oggi c'è gente che fa la fila davanti ai negozi Swatch per acquistarne uno», ha detto. Come noto lo Swatch Moonswatch si basa sul design dell'Omega Moonwatch, indossato dagli astronauti americani nel 1969 durante il primo viaggio sulla Luna.

Prodotti orologieri accessibili a un gran numero di persone

Hayek ha inoltre auspicato lo sviluppo di prodotti orologieri accessibili a un gran numero di persone e non solo di segnatempo di lusso, che attualmente sostengono la forte crescita dell'industria svizzera. Nei primi undici mesi dell'anno le esportazioni di orologi svizzeri hanno raggiunto i 22,8 miliardi di franchi, il 12% in più del 2021, che era già stato un anno record.

Intanto le esternazioni di Hayek sono state bene accolte dagli investitori: a circa un'ora dalla chiusura l'azione al portatore di Swatch – cioè il titolo di riferimento – guadagnava circa il 2,5%. Dall'inizio dell'anno ha perso circa il 9%.

Swatch è l'azienda di orologi più importante del pianeta

Il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi (tre esempi, oltre a Swatch: Omega, Tissot, Longines) e dà lavoro a oltre 31'000 persone nel mondo. Nel 2021 il fatturato si è attestato a 7,3 miliardi di franchi.

La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. Suo figlio Nick Hayek è attualmente Ceo del gruppo, mentre la sorella di Nick, Nayla Hayek, è dal 2010 presidente del consiglio di amministrazione.

L'operato degli Hayek, secondo gli storici economici, ha contribuito in maniera determinante a salvare il settore elvetico degli orologi, che alla fine degli anni 70 era andato in crisi sulla scia della produzione asiatica a basso costo. È notizia di questa settimana che il numero dei dipendenti nel ramo ha superato nel 2022 la soglia di 60'000, cosa che non avveniva da 50 anni.

hm, ats