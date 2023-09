Il Ceo Dieter Vranckx vuole portare avanti gli obiettivi climatici di Swiss. Keystone

Swiss impone maggiorazioni di prezzo sui voli interni alla Svizzera, con l'obiettivo dichiarato di dare un contributo ecologico.

«Abbiamo una grande responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente», afferma il Ceo Dieter Vranckx, citato in un comunicato odierno.

Concretamente da oggi sui voli fra Zurigo e Ginevra sarà imposta la cosiddetta tariffa verde (Green Tarif), quella che prevede una compensazione dell'emissione di CO2 per il 20% attraverso carburante definito sostenibile e per l'80% con la partecipazione a progetti climatici. La modifica dei prezzi si applica solo ai collegamenti punto a punto fra le due città, non ai voli di collegamento con altri scali.

Dall'inizio dell'anno la Green Tarif è facoltativa per tutti voli europei di Swiss, ma viene scelta solo dal 3% dei viaggiatori. «Vogliamo avere un bilancio netto di CO2 pari a zero entro il 2050», ricorda Vranckx. «Possiamo raggiungere questo ambizioso obiettivo solo con una serie di misure: la tariffa verde su tutti i voli nazionali è un ulteriore passo avanti e fa parte della nostra strategia. Amplieremo continuamente le nostre offerte per viaggi aerei più sostenibili», conclude il manager 50enne di nazionalità svizzera e belga.

hm, ats