Il costo delle ipoteche è al centro delle attenzioni dei proprietari. Keystone

I tassi d'interesse ipotecari sono leggermente aumentati dall'inizio del 2024 e attualmente si trovano ai massimi dell'anno o appena al di sotto.

I mutui potrebbero però tornare a essere più convenienti nel corso dell'anno, a seconda dell'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse di riferimento, affermano gli specialisti del servizio di confronti internet Moneyland, che seguono con un loro indice il mercato.

Il costo di un'ipoteca a tasso fisso a 10 anni è al momento del 2,33%, il 5 anni è al 2,23% e il 2 anni al 2,29%. A inizio gennaio rispettivi indicatori erano inferiori: rispettivamente 2,24%, 2,12% e 2,18%. Va pure sottolineato come da alcuni mesi i mutui Saron sono più costosi di quelli a tasso fisso, il che è storicamente eccezionale: attualmente il tasso è al 2,59%.

Il mercato presume che stasera, mercoledì, la Federal Reserve statunitense annuncerà un'altra pausa sui tassi d'interesse. La maggior parte degli economisti si aspetta inoltre che il tasso guida elvetico rimanga per il momento costante in occasione della valutazione di politica monetaria che la Banca nazionale svizzera (BNS) opererà domani.

Probabile che il costo del denaro sarà ridotto

È però probabile che nel corso dell'anno il costo del denaro sarà ridotto sia Svizzera, che nell'Eurozona e negli Stati Uniti. Molti economisti pronosticano che la BNS taglierà il tasso guida tre volte nel 2024, a partire da giugno. «Se così fosse, lo scenario più probabile è che i tassi di interesse per i mutui a tasso fisso in Svizzera si muovano lateralmente nei prossimi mesi», afferma Felix Oeschger, analista di Moneyland.ch, citato in un comunicato.

Non si può peraltro escludere che la BNS riduca i tassi già domani. L'inflazione è scesa infatti all'1,3% in gennaio e all'1,2% in febbraio e si trova ora comodamente all'interno della fascia obiettivo della BNS (0-2%).

A differenza dei tassi d'interesse per i mutui a tasso fisso, per i quali i previsti tagli dei tassi di riferimento sono già prezzati, i tassi per i mutui Saron dipendono direttamente dal Saron attuale o di qualche mese or sono e reagiscono quindi prontamente alle mosse delle banche centrali. «Il fatto che molti esperti si aspettino tre tagli dei tassi d'interesse quest'anno suggerisce che i mutui Saron saranno significativamente più convenienti alla fine dell'anno», afferma il direttore di Moneyland.ch, a sua volta citato nella nota per i media.

