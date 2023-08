Gli stranieri non sono tutti uguali. Keystone

Il tasso di persone occupate varia parecchio a seconda delle singole nazionalità: è quanto emerge da un'analisi pubblicata oggi, martedì, dall'Ufficio federale di statistica (UST) che si riferisce al periodo 2018-2022 e che ha presto in esame i 25-64enni.

All'interno di questa fascia di età il tasso si è attestato in media all'83,5%, con i valori più alti che hanno contraddistinto Germania (89,9%), Austria (89,5%), Slovacchia (86,4%) e Francia (86,3%).

Anche le persone di nazionalità svizzera mostrano elevati livelli di partecipazione al mercato del lavoro, pari all'85,5%, mentre i valori più bassi sono stati registrati per le persone provenienti da Russia (59,0%), Eritrea (59,2%) e Turchia (59,8%).

Per quanto concerne l'istruzione, americani e russi sono coloro che dispongono più spesso di una formazione di livello terziario (rispettivamente 92,5% e 87,8%), seguiti da inglesi (80,4%), olandesi (76,3%) e greci (72,7%). Per gli svizzeri la quota è del 48,2%.

Le professioni altamente qualificate (dirigenti, mestieri intellettuali e scientifici, nonché professioni tecniche intermedie) sono diffuse in particolare tra i lavoratori provenienti dagli Stati Uniti (88,6%), dal Regno Unito (83,6%), dai Paesi Bassi (80,8%) e dalla Russia (76,7%). I lavoratori elvetici hanno un tasso del 56,0%.

Delle persone occupate provenienti dallo Sri Lanka e dall'Eritrea, meno del 10% dispone di una formazione terziaria o esercita una professione altamente qualificata; rispetto alle altre nazionalità sono di conseguenza attive più spesso in professioni non qualificate (Sri Lanka: 47,5%; Eritrea: 37,5%).

Quote relativamente elevate di non qualificati si riscontrano anche tra gli occupati provenienti dalla Macedonia del Nord (28,3%), dal Kosovo (24,4%), dal Brasile (23,7%), dal Portogallo (21,2%) e dalla Serbia (20,9%). Per gli svizzeri il valore corrispondente è del 3,3%.

hm, ats