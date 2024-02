Il tasso ipotecario di riferimento è fondamentale per determinare le pigioni. Keystone

Buone notizie per gli inquilini: stando agli economisti di UBS il tasso ipotecario di riferimento non dovrebbe aumentare alla prossima scadenza in cui l'indicatore viene comunicato, vale a dire il 1. marzo.

Il tasso reso pubblico dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) dovrebbe perciò rimanere fermo all'1,75%, sbarrando la strada quindi a ulteriori rincari degli affitti. Secondo gli analisti di UBS c'è stata ancora una progressione del tasso d'interesse medio dei crediti ipotecari svizzeri, ma questo incremento è andato rallentando e il parametro principale rimarrà quindi immutato.

Resterà inoltre all'1,75% – sempre secondo gli esperti dell'istituto guidato da Sergio Ermotti – per tutto l'anno in corso, malgrado i previsti tagli del tasso guida da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) che dovrebbero intervenire nel secondo semestre.

