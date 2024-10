Swiss Steel, azienda tradizionale svizzera, è sull'orlo del baratro, migliaia di dipendenti tremano

Swiss Steel è sull'orlo del baratro. (immagine d'archivio) Bild: sda

La fonderia svizzera Swiss Steel è alle prese con una situazione economica drammatica. Secondo i media, l'azienda ha bisogno di misure di salvataggio, altrimenti potrebbe fallire.

Il produttore svizzero d'acciaio Swiss Steel si trova in una grave crisi finanziaria. L'azionista principale Martin Haefner ha dovuto iniettare 300 milioni di franchi svizzeri in primavera per sostenere l'azienda.

Da allora la situazione è peggiorata drasticamente, come riporta la Sonntagszeitung.

Il valore di borsa è sceso di oltre il 75% in sei mesi e il capitale proveniente dall'aumento è già stato bruciato. Secondo il giornale, un gran numero di persone lavora a tempo ridotto.

I problemi di Swiss Steel sono strettamente legati alla crisi dell'industria automobilistica europea, in particolare in Germania, dove l'azienda sta subendo pesanti perdite.

Gli impianti in Germania funzionano ben al di sotto della capacità produttiva e la domanda di acciaio continua a diminuire.

C'è il rischio che i prestiti non vengano rimborsati nel 2025?

Nonostante la crisi, Swiss Steel non ha ancora adottato misure aggressive di riduzione dei costi.

La «Sonntagszeitung» riferisce che il management viene sempre più criticato per il ritardo nell'attuazione di un programma di ristrutturazione di ampia portata.

Il fatto che probabilmente l'anno prossimo l'azienda non sarà più in grado di soddisfare le condizioni di credito delle banche è particolarmente problematico. Se tali condizioni non vengono rispettate, c'è il rischio di insolvenza sui prestiti.

La montagna di debiti e le perdite prevedibili potrebbero costringere l'azienda a ricorrere nuovamente a misure di salvataggio, eventualmente attraverso un'ulteriore iniezione di capitale da parte di Haefner.

Se le perdite si concretizzeranno come previsto, Swiss Steel potrebbe presto trovarsi in gravi difficoltà finanziarie.

Secondo l'azienda, ciò interesserebbe più di 7'500 dipendenti in tutto il mondo.