Il tunnel del San Gottardo non sarà chiuso durante la notte questa settimana e la prossima per consentire il più possibile il traffico di transito nord-sud Keystone

A causa della chiusura dell'autostrada A13 dopo le intemperie abbattutesi sulla Mesolcina, il tunnel autostradale del San Gottardo non verrà chiuso al traffico questa settimana e la prossima durante la notte, come previsto inizialmente.

SDA

Lo ha comunicato oggi in serata l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che le notti di chiusura del tunnel sono state annullate.

Inoltre, i lavori di brillamento per la seconda canna di Göschenen (UR) saranno sospesi. Questo per ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulla galleria esistente, visto che il traffico di transito è stato deviato su larga scala sull'autostrada A2, ha spiegato l'USTRA.

Sul lato sud, da questa mattina è in funzione anche la corsia di uscita «CUPRA». Questa corsia conduce gli utenti direttamente al paese di Airolo e ai Passi, senza dover sostare davanti al portale del San Gottardo.

L'USTRA segue la situazione

L'USTRA, viene ancora precisato, segue costantemente l'evoluzione del traffico sui percorsi alternativi – anche il Passo del Sempione – e dialoga con i Cantoni interessati: Grigioni, Uri, Ticino e Vallese. Per alleggerire i villaggi lungo l'autostrada A2 dal traffico parassitario, nel Canton Uri si ricorrerà a misure note, come la chiusura di entrate e uscite.

Al fine di informare sulla situazione in Svizzera nelle aree circostanti, il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) Albert Rösti informerà per iscritto i suoi omologhi sulla situazione nei Grigioni e sulle conseguenze per il traffico di transito.

L'USTRA è inoltre in contatto con organizzazioni partner dei Paesi limitrofi. L'obiettivo è quello di informare gli utenti della strada dei Paesi confinanti sui percorsi alternativi e sui percorsi di aggiramento in Svizzera.

Infine, viene precisato che il consigliere federale Rösti e il direttore dell'USTRA Jürg Röthlisberger terranno una conferenza stampa domani alle 10.30 al Bernerhof. L'USTRA fornirà inoltre informazioni sugli ulteriori sviluppi nel pomeriggio di domani.

mp, ats