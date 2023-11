Buona notizia per il Ceo di UBS Sergio Ermotti. Keystone

Sentenza favorevole a UBS in Francia: la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla banca svizzera contro la condanna (di secondo grado) al pagamento di 1,8 miliardi di euro.

Hai fretta? blue News riassume per te La Corte di cassazione francese ha accolto il ricorso presentato da UBS contro la condanna di secondo grado al pagamento di 1,8 miliardi di euro.

La banca era accusata di aver aiutato facoltosi clienti ad evadere il fisco.

Nell'ambito del nuovo procedimento le carte verranno rimescolate: il tribunale non è obbligato a emettere una sentenza più clemente. Tuttavia, secondo l'esperienza degli esperti, UBS può sperare in una sentenza più favorevole. Mostra di più

L'istituto era accusato di aver aiutato aiutato facoltosi clienti ad evadere il fisco.

I giudici, che erano tenuti a esaminare l'applicazione della legge e non i fatti, avevano tenuto un'udienza sul caso lo scorso 27 settembre.

Visto che la Corte di cassazione ritiene non corretta la sentenza dei magistrati d'appello il caso torna a questi ultimi, che in pratica devono avviare un nuovo procedimento.

Una vicenda iniziata 10 anni fa

La controversia si trascina ormai da dieci anni: le autorità francesi indagano dal 2013. La grande banca elvetica è accusata di essere andata a caccia di clienti nell'esagono, fra il 2004 e il 2012, per convincerli ad aprire conti in Svizzera non dichiarati alle autorità tributarie.

Gli inquirenti avevano stimato che gli averi celati allo sguardo del fisco ammontassero ad almeno 10 miliardi di euro. Legalmente UBS deve rispondere di fornitura illecita di servizi finanziari a domicilio («démarchage») e di riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale.

In prima istanza multa record di 3,7 miliardi

In prima istanza, nel febbraio 2019, l'istituto allora guidato da Sergio Ermotti (che come noto è tornato sul ponte di comando della società lo scorso 5 aprile, sulla scia del tracollo di Credit Suisse) si era visto infliggere una multa record di 3,7 miliardi di euro, a cui andava aggiunto un risarcimento di 800 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 4,5 miliardi di euro.

In appello, nel dicembre 2021, la multa era però stata drasticamente ridotta a 3,73 milioni, era stata decisa una confisca di 1 miliardo (di una cauzione già versata di 1,1 miliardi) ed era stato confermato l'indennizzo per lo stato francese, parte civile, pari a 800 milioni.

Sommando gli importi si arriva così a 1,8 miliardi di euro, l'equivalente di circa 1,7 miliardi di franchi al cambio odierno. Un importo pur sempre un record in Francia per un caso del genere.

La banca ha sempre contestato le accuse. E in passato ha anche proceduto ad accantonamenti per questa vertenza, dapprima per un importo di 450 milioni di euro, poi per 1,1 miliardi.

UBS può sperare in una sentenza più favorevole

Nell'ambito del nuovo procedimento le carte verranno rimescolate: il tribunale non è obbligato a emettere una sentenza più clemente. Tuttavia, secondo l'esperienza degli esperti, UBS può sperare in una sentenza più favorevole.

Questo significa comunque che la questione legale potrebbe rimanere nel limbo ancora a lungo: alcuni analisti di mercato hanno espresso l'opinione sarebbe stato meglio accettare la sentenza del dicembre 2021 e archiviare il caso, tanto più che ora la banca è impegnata nell'assorbimento di Credit Suisse, operazione che assorbe molte energie.

Per una coincidenza di calendario il giudizio della corte d'appello francese è giunto nel giorno della visita di stato in Svizzera di Emmanuel Macron, la prima di un presidente francese fai tempi di François Hollande, nel 2015.

Le critiche di Stéphanie Gibaud

Nel frattempo vanno registrate anche le esternazioni di Stéphanie Gibaud, l'ex quadro di UBS in Francia che, con le sue rivelazioni, contribuì a far partire la vasta indagine contro la banca.

Oggi muove gravi accuse al governo francese: è stata costretta a collaborare con le autorità, ha affermato in un'intervista pubblicata domenica scorsa dalla NZZ am Sonntag.

E la lotta del governo di Parigi contro l'evasione fiscale si è rivelata a posteriori, a suo avviso, una pura mascherata: «Con la campagna contro UBS, il governo ha voluto tenere lontano da sé i propri scandali sul finanziamento illegale del partito».

L'allertatrice civica (whistleblower) fa riferimento alla caduta nel 2013 dell'allora ministro del bilancio Jérôme Cahuzac, dopo la scoperta di conti in nero presso UBS e un altro istituto elvetico. In seguito durante il suo processo è emerso che Cahuzac aveva aperto un primo conto non come privato, ma come politico per finanziare il Partito socialista.

ats