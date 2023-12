Il denaro per Yann Sommer e compagni arriverà in futuro dalle casse di UBS. Keystone

UBS subentra a Credit Suisse (CS) come sponsor principale dell'Associazione svizzera di football (ASF), cioè, fra l'altro, della nazionale elvetica di calcio che parteciperà al campionato europeo del 2024 in Germania.

«Oggi è una giornata storica per il calcio svizzero», afferma il presidente di ASF Dominique Blanc, citato in un comunicato odierno. «Siamo grati e felici di avere UBS come partner forte al nostro fianco e di continuare a procedere verso il futuro su basi solide».

Con l'acquisizione di Credit Suisse, UBS assume un nuovo impegno nei confronti del calcio elvetico e subentrerà a partire dal luglio 2024 al contratto di sponsorizzazione dell'ex concorrente per i successivi quattro anni, almeno fino al giugno 2028.

Non viene a mancare il contributo ai settori giovanili

Come in precedenza, la metà di tutti i contributi (il cui importo non è stato peraltro reso noto) confluirà direttamente nel settore giovanile.

La nazionale maschile e quella femminile riceveranno gli stessi bonus in caso di vittoria nelle partite. Sempre secondo l'ASF, la banca guidata da Sergio Ermotti, dirigente che da ragazzo è stato appassionato giocatore e che oggi presiede l'FC Collina d'Oro, continuerà a sostenere con forza, attraverso iniziative mirate, il calcio femminile, anche quello giovanile.

«Le squadre di calcio nazionali sono ambasciatrici del nostro paese», afferma Ermotti, citato a sua volta nella nota di ASF. «Il calcio smuove le persone, integra ed educa, è una scuola di vita per ragazze, ragazzi e adulti: per questo noi di UBS vogliamo continuare e sostenere ciò che da trent'anni viene costruito e vissuto sui campi di calcio del nostro paese».

Quella di Cs è stata una lunga collaborazione

La collaborazione fra Credit Suisse e ASF – organizzazione fondata nel 1895, entrata nella FIFA (federazione internazionale) nel 1904 e nella UEFA (federazione europea) nel 1954 – è di lunga data: il primo contratto risale infatti al 1993.

Il logo della banca fondata nel 1856 da Alfred Escher e fagocitata quest'anno da UBS rimarrà visibile sulle maglie dei giocatori sino alla prossima estate, dopo di che sarà sostituito da quello della banca oggi dominante in Svizzera.

hm, ats