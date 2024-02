L'80% della popolazione svizzera ascolta la radio via DAB+ Keystone

L'80% della popolazione svizzera ha ascoltato la radio in modo digitale nel 2023. In termini di share, con il 33%, la radio FM è ancora molto utilizzata in auto, ma anche in questo caso prevale l'uso del digitale DAB+ (55%).

Lo indica oggi in una nota l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), precisando che l'ascolto tramite radio digitale è in continua crescita dal 2015.

Per quanto riguarda le regioni linguistiche, nella Svizzera tedesca la ricezione via DAB+ si attesta al 43% (+2,3 punti percentuali), nella Svizzera italiana al 38% (+6,0), mentre in Romandia si situa al 33% (+3,5).

Stando all'UFCOM, gli utenti hanno dichiarato di ascoltare la radio prevalentemente a casa (63%). Segue al secondo posto un consumo sul luogo di lavoro o quello di formazione (18%). In auto, l'uso della radio è invece del 13%.

