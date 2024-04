L'USS è preoccupata per gli sviluppi in atto. Keystone

Dopo la nuova perdita di potere d'acquisto subita nel 2023, i salari reali sono ormai scesi a un livello più basso di quello del 2015.

SDA

Lo denuncia l'Unione sindacale svizzera (USS), che accusa i datori di lavoro di aver trattenuto i meritati aumenti di stipendio che sarebbero dovuti andare al personale.

L'anno scorso gli stipendi sono calati ancora dello 0,4% al netto dell'inflazione, ricorda in una nota l'associazione prendendo posizione sulle ultime comunicazioni odierne dell'Ufficio federale di statistica (UST). «E questo sebbene l'andamento economico sia stato eccellente e molte aziende abbiano registrato profitti record».

«Questo calo è il terzo consecutivo: non era mai successo dall'inizio delle statistiche dopo la Seconda guerra mondiale. I salari reali sono ora più bassi rispetto al 2015, con una contrazione particolarmente forte nel settore postale (-3,7%), dove il Consiglio federale avrebbe dovuto regolare le retribuzioni».

Secondo l'USS i datori di lavoro hanno negato ai loro dipendenti gli aumenti che avrebbero meritato. In passato le buste paga sono cresciute più o meno in linea con la produttività – l'indice dei salari è aumentato dello 0,9% all'anno tra il 2005 e il 2015 – e anche in seguito i lavoratori hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia, ma non hanno più ottenuto progressioni retributive. «Oggi gli stipendi dovrebbero essere più alti di circa il 7% in termini reali rispetto al 2015». Il divario salariale è ormai enorme, conclude l'organismo sindacale.

hm, ats