Manifestazione di ciechi e ipovedenti a Losanna Keystone

Le persone ipovedenti hanno chiesto la rapida introduzione del voto elettronico in tutta la Svizzera nel corso di una manifestazione, oggi a Losanna. Le elezioni federali di ottobre dovrebbero essere le ultime senza e-voting, hanno detto.

Una sessantina di persone si sono riunite nel primo pomeriggio in Place Chauderon, nel centro della città, sotto la guida della Federazione svizzera dei ciechi e degli ipovedenti (FSA). I partecipanti hanno denunciato le disuguaglianze nell'accesso al diritto di voto.

«In Svizzera, la maggior parte dei circa 400.000 ipovedenti non può votare autonomamente perché non può leggere o compilare la scheda elettorale a mano. Devono chiedere l'aiuto di una terza persona, il che viola la segretezza del voto garantita dalla legge», hanno affermato diversi oratori. Il voto elettronico permetterebbe loro di votare ed eleggere in modo indipendente.

«Questa lacuna discrimina i non vedenti e gli ipovedenti nell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ed esclude centinaia di migliaia di persone disabili», ha denunciato la FSA. «Le elezioni federali del 2023 devono essere le ultime ad escludere le persone con disabilità», hanno chiesto i manifestanti.

sj, ats