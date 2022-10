Vendite record in Cina, Pechino loda l'idea di Musk su Taiwan

Tesla non ha difficoltà a trovare acquirenti nel paese asiatico. Keystone

Tesla record in Cina. Il colosso americano delle auto elettriche ha venduto nel paese 83'000 vetture in settembre, l'8% in più rispetto al mese precedente, volando a un nuovo record mensile.

Il risultato arriva in un momento critico per Elon Musk e il suo rapporto con la Cina. Dopo aver ricevuto un trattamento speciale dalle autorità cinesi alla fine degli anni 2010, la presa di Tesla sul mercato delle auto elettriche locale è stata intaccata da alcuni produttori cinesi.

Negli ultimi giorni i rapporti sembrano essersi riavvicinati con Pechino che ha lodato l'idea di Musk di cedere parte del controllo di Taiwan alla Cina. È «l'approccio migliore alla realizzazione di una riunificazione nazionale», ha detto l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti.

SDA