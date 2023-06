La Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra) ha presentato una richiesta per ottenere il prolungamento dell'autorizzazione di esercizio del sito Trüllikon-1. (Foto d'archivio) Keystone

Nonostante l'idea di stoccare i rifiuti radioattivi nel Weinland zurighese sia ormai fuori discussione, il sito di Trüllikon, nel Canton Zurigo, non verrà ancora smantellato.

L'impianto di trivellazione potrebbe essere infatti sfruttato per l'immagazzinamento dell'anidride carbonica.

La Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra) ha presentato una richiesta per ottenere il prolungamento dell'autorizzazione di esercizio del sito Trüllikon-1. La domanda ufficiale è stato pubblicato sul Foglio federale oggi.

Il sito adibito alla trivellazione è stato costruito nell'ottobre del 2018 e già nella primavera del 2020 si sono concluse le indagini geologiche relative alla trivellazione di 1310 metri, come si evince dal sito di Nagra e dal Foglio.

Cambio di programma

Dato che inizialmente non era stato concordato che il luogo sarebbe potuto essere utilizzato per delle indagini a lungo termine, la Società intendeva aspettare fino all'estate 2023, proprio prima della scadenza dell'autorizzazione d'esercizio, per smantellarne la struttura.

Tuttavia, l'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in accordo con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), è ora interessato a rilevare il pozzo esplorativo Trüllikon-1, secondo quanto pubblicato.

Valutazioni in corso

«Attualmente si sta valutando se il pozzo è adatto per un progetto pilota di immissione di CO2 nel sottosuolo». Per garantire che il sito di trivellazione sia ancora in piedi quando questi chiarimenti saranno completati e l'impianto sarà ancora necessario, Nagra sta chiedendo una proroga della licenza operativa fino alla fine del 2024.

Per decenni, la regione del Weinland è stata presa in considerazione per adibirvi un deposito geologico profondo per i rifiuti radioattivi. Dopo un lungo processo di selezione e di indagine, nel novembre 2022 si è deciso di optare per l'area nord di Lägern (ZH).

olgr, ats