Il marchio Zurich è noto in tutto il mondo. Keystone

Zurich ancora in crescita: nei primi nove mesi dell'anno il gruppo assicurativo ha visto i premi nel ramo danni e infortuni salire dell'8% su base annua a 34,6 miliardi di dollari (31,2 miliardi di franchi).

Le attività negli Stati Uniti con il partner Farmers Exchanges sono da parte loro progredite del 2% a 20,6 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda il settore danni i dati diffusi stamani sono inferiori alle attese degli analisti, che erano però molto incerte, visto che la società ha per la prima volta applicato nuove regole contabili. L'azienda non ha per contro fornito informazioni sulla redditività.

«Nel terzo trimestre abbiamo mantenuto il nostro slancio, registrando una continua crescita dopo una prima metà dell'anno molto forte», afferma il responsabile delle finanze George Quinn, citato in un comunicato. Il manager si dice fiducioso che Zurich concluderà l'anno con successo e raggiungerà i suoi obiettivi finanziari per il periodo 2023-2025.

Visto il buon andamento degli affari l'impresa sta valutando il lancio di un programma di riacquisto di azioni: maggiori informazioni saranno fornite la settimana prossima in occasione della giornata degli investitori che si terrà a Londra.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne si dovrà attendere l'apertura del mercato. Dall'inizio di gennaio il titolo Zurich ha perso il 2%.

Zurich Insurance Group – questa l'attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l'offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative. Oggi l'impresa impiega circa 60'000 dipendenti in tutto il mondo.

hm, ats