Zurich ha aumentato l'utile netto di oltre un quinto nella prima metà del 2024. Keystone

Zurich ha fortemente accresciuto la sua redditività nel primo semestre: rispetto a un anno prima l'utile netto è salito del 21% a 3 miliardi di dollari. Hanno contribuito l'incremento delle tariffe nell'assicurazione danni e infortuni e i risultati degli investimenti.

SDA

L'utile operativo è aumentato del 7,2% al livello record di 3,99 miliardi, con il relativo margine migliorato di 2,2 punti percentuali al 25,0%, indica Zurich Insurance Group in un comunicato diramato oggi.

Le cifre superano nettamente le attese degli analisti, i quali puntavano a un utile netto di 2,81 miliardi di dollari e un utile operativo di 3,87 miliardi. E rientrano anche negli obiettivi di crescita del rendimento del 20% previsti dal programma strategico triennale che dura ancora fino a fine 2025.

Il contesto di mercato per gli affari con i clienti aziendali resta molto attrattivo considerato che i premi reagiscono bene all'evoluzione dei danni, afferma il presidente della direzione Mario Greco nella nota. Le condizioni di mercato continuano ad essere migliori delle attese e vi sono svariate possibilità per ampliare gli affari in maniera redditizia.

mk