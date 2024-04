25 anni fa record di neve in Svizzera, ecco quanti metri

Il 20 aprile 1999 si osservò la maggiore quantità di neve registrata in Svizzera, 8,16 metri sul Säntis, cima di 2502 metri a cavallo dei cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

Quell'anno la neve cadde abbondante soprattutto in gennaio e febbraio, causando fra l'altro molte valanghe sull'arco alpino, ricorda in un comunicato SRF Meteo.

In Svizzera i morti furono 36, di cui 12 quando una slavina seppellì dieci case di vacanza a Evolène (VS).

A Galtür, in Austria, un'enorme valanga uccise 31 persone. Come di solito accade le maggiori quantità di neve vennero però misurate solo in primavera.

Altezza sopra la media fin da novembre

Va peraltro aggiunto che anche quest'inverno l'altezza della neve sul Säntis è rimasta stabilmente al di sopra della media, fin dall'inizio di novembre: il record di quest'anno è di 6,10 metri, misurato il 16 marzo.

In base alle previsioni meteorologiche la quantità potrebbe però aumentare ancora e raggiungere un nuovo primato, sottolineano gli esperti di SRF Meteo.

L'inverno non molla

L'inverno insomma non molla, perlomeno a nord: in generale, prima di sabato sono caduti 20-40 centimetri di neve fresca sul versante settentrionale delle Alpi al di sopra dei 1000 metri circa, con punte di 50 centimetri nelle Alpi centrali e orientali.

Lo ha indicato su X MeteoSvizzera.

Vento in Ticino

Al sud, invece, MeteoSvizzera ha rilevato per sabato un tempo soleggiato e ventoso, con temperature massime sui 18 gradi.

Domenica sarà ancora in parte soleggiato, ma nel corso del pomeriggio potrebbe addensarsi la nuvolosità. Le minime saranno sui 5 gradi, le massime a 17.

