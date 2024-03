Manifestazione a Berna per ricordare le vittime civili a Gaza Keystone

Circa 500 persone hanno manifestato oggi in Piazza federale a Berna per commemorare le 30'000 vittime civili della guerra nella Striscia di Gaza e chiedere di porre fine elle violenze.

Scopo dell'azione è di attirare l'attenzione sulla perdita di vite umane nel genocidio di Gaza e sottolineare la necessità di porre fine alla violenza e di fornire aiuti umanitari ai palestinesi, ha scritto il gruppo «Action for Palestine» alla vigilia dell'evento.

Durante l'azione, i partecipanti si sono avvolti in lenzuola bianche cosparse di sangue finto e si sono stesi a terra per rappresentare i civili, i giornalisti e i medici che hanno perso la vita a Gaza, hanno spiegato gli organizzatori. I manifestanti hanno chiesto di non rimanere inerti e di adottare misure concrete per porre fine alle sofferenze e promuovere la tanto attesa pace.

trm, ats