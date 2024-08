Un uomo, classe 1981, è rimasto ferito a una gamba martedì mattina mentre raccoglieva un sacco della spazzatura abbandonato sul pianerottolo del suo appartamento, nel quartiere Saint-Jean di Ginevra. Quando ha sollevato l'oggetto, quest'ultimo è esploso. Il Ministero pubblico della Confederazione ha indicato in una nota di occuparsi del caso.

Il Ministero pubblico ginevrino ha confermato a Keystone-ATS informazioni di diversi media locali. I fatti si sono verificati poco prima delle 07:30. Probabilmente l'esplosione è stata provocata da una piccola bomba artigianale.

Specialisti dell'Istituto forense di Zurigo sono accorsi sul posto per determinare le cause della deflagrazione, hanno spiegato le autorità di Ginevra.

Il dossier, aperto dalla giustizia ginevrina, è ora passato nelle mani del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in stretta collaborazione «con le diverse forze dell'ordine cantonali e con il sostegno di fedpol».

L'uomo ferito – la cui vita non è in pericolo – è un padre di famiglia. La moglie e i due figli si trovavano nell'appartamento al momento dell'esplosione, ma sono rimasti illesi.

Il MPC ha indicato che «siccome l'inchiesta è in corso per ora non verrà data nessun'altra informazione».

