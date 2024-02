Figura pionieristica e dissacrante della videoarte: un'installazione di e con Pipilotti Rist presentata al Museo Migros di arte contemporanea di Zurigo nel 2018. (foto d'archivio) Keystone

La videoartista Pipilotti Rist riceve il Premio culturale del Canton Zurigo per il 2024 dotato di 50'000 franchi. Altri due riconoscimenti di 30'000 franchi ciascuno vanno alla band District Five e alla scrittrice Ivna Žic.

Pipilotti Rist (classe 1962) è una delle più importanti artiste contemporanee svizzere ed è riconosciuta in tutto il mondo come una figura pionieristica della videoarte, scrive oggi in una nota il consiglio di Stato del canton Zurigo.

L'artista ha conquistato il mondo dell'arte con immagini lussureggianti e colorate e con installazioni di grande impatto che da decenni attirano le folle nelle sale espositive. Pipilotti Rist ha rivoluzionato il linguaggio della videoarte in tutto il mondo. Le sue opere sono rappresentate a livello internazionale in importanti collezioni.

Premi di sostegno a District Five e Ivna Žic

I District Five, che ricevono uno dei due premi di sostengo, sono un gruppo di spicco della scena musicale zurighese. I quattro musicisti, provenienti da contesti molto diversi, formano una band estremamente originale, si legge nella nota. Il premio intende aiutare la loro carriera a decollare a livello internazionale.

Ivna Žic – nata a Zagabria nel 1986 e cresciuta a Zurigo – è una delle voci più giovani e importanti della letteratura svizzera. L'opera dell'autrice zurighese si distingue per la diversità e la precisione linguistica, che dovrebbero essere onorate e sostenute in modo lungimirante con questo premio, si legge ancora nella nota.

Medaglia d'oro per Franz Hohler

Il cabarettista e scrittore Franz Hohler (classe 1943), sarà premiato con la Medaglia d'oro d'onore per l'opera della sua vita e per il suo lavoro come «grande figura di integrazione e identificazione sulla scena culturale svizzera».

Un'altra Medaglia d'oro va a Matthias Grandjean (classe 1970), che dal 2003 fa parte della compagnia del Teatro Hora. Il governo zurighese lo onora come modello di riferimento per molti artisti teatrali affetti da trisomia 21.

pl, ats