A Washington DC 274 omicidi nel 2023 Keystone

Washington DC ha registrato nel 2023 ben 274 omicidi, 40 ogni 100 mila abitanti, un numero record dal 1997, assegnando alla capitale il quinto tasso di delitti più alto tra le più grandi città americane.

Lo scrive il Washington Post, sottolineando che le vittime sono morte in tutti i quartieri e comprendono tutte le fasce di età, dai bambini (19) agli anziani.

Il District of Columbia si è rivelato più mortale di 55 delle 60 città più popolose del paese, dietro solo a New Orleans, Cleveland, Baltimora e Memphis. Mentre gli omicidi sono aumentati a Washington, sono diminuiti in molte altre metropoli, tra cui New York e Chicago.

SDA