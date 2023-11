Tram a Zurigo: con l'orario nuovo da dicembre ci saranno meno corse serali a causa della mancanza di autisti. KEYSTONE

La fitta rete di trasporti pubblici della Svizzera è al limite. Diverse aziende riescono a malapena a trovare un numero sufficiente di autisti. Lucerna e Zurigo sono ora costrette a ridurre gli orari.

L'azienda di trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) sta vivendo la peggiore delle ipotesi. O almeno così ha detto il suo direttore Marco Lüthi alla SRF. L'operatore dei trasporti pubblici della città ha 30 autisti in meno sotto contratto. Di conseguenza, a partire dal cambio di orario di dicembre, la sera circoleranno meno tram e autobus.

Lüthi afferma che si tratta di una misura impopolare di cui si rammarica profondamente. Ancora più fastidioso di un orario ridotto, tuttavia, è quando le corse vengono cancellate in modo imprevisto a causa della mancanza di personale.

Più drastica è la misura con cui l'azienda dei trasporti di Lucerna sta reagendo alla mancanza di personale al volante: sta cancellando temporaneamente la linea 5 tra Kriens ed Emmenbrücke.

Se qualcuno è malato, il bus rimane in garage

Prima di questa drastica misura, le corse venivano ripetutamente cancellate. Il personale è troppo scarso per compensare le assenze a breve termine. In altre parole, se un'azienda di trasporti ha un numero di autisti pari a quello necessario per tutti i suoi servizi, basta un raffreddore e un autobus rimane in garage.

Questo è il caso di Basilea, dove un autobus o un tram non circola più. Il portavoce Benjamin Schmid assicura che il problema è sotto controllo. Tuttavia, non è necessario modificare gli orari.

L'offensiva di formazione dà i suoi frutti

L'azienda dei trasporti pubblici di Berna comunica di non avere problemi di personale e che tutto funziona secondo i tempi previsti.

Anche le FFS hanno sotto controllo la carenza di personale. Questo grazie a un'offensiva di formazione. Infatti 300 persone sono state formate contemporaneamente per diventare macchinisti, un numero mai visto prima, secondo il portavoce di SRF FFS Reto Schärli.

Anche Zurigo e Lucerna vogliono formare più macchinisti. VBZ e VBL hanno ampliato la loro capacità d'istruzione.

A Zurigo, una campagna pubblicitaria e giornate di porte aperte hanno portato a un aumento del 30% delle candidature, spiega il direttore Lüthi. I programmi di formazione per i prossimi mesi sono al completo.