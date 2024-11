Acquista una casa di fronte all'ex moglie e installa in giardino una statua con un dito medio

La statua esposta fuori casa Foto dal web

Nonostante le critiche suscitate dalla sua decisione, l'uomo sembra determinato a mantenere l'opera d'arte al suo posto. Ha dichiarato che la sua intenzione non era quella di offendere, ma piuttosto di esprimere i suoi sentimenti in modo artistico.

Un uomo ha suscitato grande attenzione nel suo quartiere dopo aver acquistato una casa proprio di fronte a quella della sua ex moglie.

Ma la sua mossa non si è fermata qui: come riporta, tra gli altri, «La Repubblica», ha infatti deciso di installare una statua di un dito medio gigante nel giardino, in modo che fosse ben visibile dalla finestra della donna.

Questo atto ha generato discussioni tra i residenti, alcuni dei quali lo considerano un gesto di cattivo gusto, mentre altri lo vedono come un'espressione di libertà personale. La vicenda ha rapidamente fatto il giro del mondo sui social media, dove le opinioni sono altrettanto divise.

Quale sarà il prossimo capitolo di questa insolita disputa?

Nonostante le critiche, l'uomo sembra determinato a mantenere la statua al suo posto. Ha dichiarato che la sua intenzione non era quella di offendere, ma piuttosto di esprimere i suoi sentimenti in modo artistico.

Tuttavia, la questione ha sollevato interrogativi su quanto sia appropriato utilizzare l'arte come mezzo per risolvere questioni personali.

La storia ha anche attirato l'attenzione delle autorità locali, che stanno valutando se l'installazione della statua violi qualche regolamento comunale.

Nel frattempo, l'episodio continua a essere un argomento di conversazione tra i residenti, che si chiedono quale sarà il prossimo capitolo di questa insolita disputa tra ex coniugi.

