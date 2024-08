Balcone di Amburgo precipitato Un balcone, con diverse persone sopra, è precipitato ad Amburgo-Langenhorn. Immagine: dpa Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Immagine: dpa Gli esperti devono ora decidere cosa fare della struttura. Immagine: dpa Balcone di Amburgo precipitato Un balcone, con diverse persone sopra, è precipitato ad Amburgo-Langenhorn. Immagine: dpa Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Immagine: dpa Gli esperti devono ora decidere cosa fare della struttura. Immagine: dpa

Ad Amburgo sei persone sono cadute da un balcone di un condominio che ha ceduto, precipitando da un'altezza di circa nove metri. Una di esse ha riportato ferite gravi.

Hai fretta? blue News riassume per te Intorno alle 21.30 di ieri sera, mercoledì, un balcone di Amburgo si è staccato ed è precipitato per nove metri.

Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Il balcone si trovava al terzo piano di un condominio degli anni Sessanta o Settanta. Mostra di più

Sei persone sono rimaste ferite a causa del cedimento di un balcone ad Amburgo. Secondo i vigili del fuoco, una di esse è rimasta ferita in modo grave, mentre altre due solo in modo moderato. Le altre tre, invece, hanno riportato solamente piccole ferite.

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Langenhorn poco dopo le 21.30 di mercoledì sera. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere. La polizia sta indagando..

Il balcone apparteneva a un appartamento situato al terzo piano di un condominio degli anni Sessanta o Settanta. Al momento la struttura, che non è precipitata, è ancora attaccata, ma piegata in avanti di 90 gradi.

Appartamenti evacuati

Si è deciso di non rimuovere il balcone durante la notte, ma di aspettare la giornata di oggi o i prossimi giorni.

Tutte e sei le persone che erano presenti sul balcone, cinque uomini e una donna, sono cadute da un'altezza di circa nove metri e sono in seguito state ricoverate in ospedale. Gli appartamenti sul lato interessato della casa sono stati evacuati per questioni di sicurezza.

Gli ingegneri strutturali dovranno ora verificare come procedere. I vigili del fuoco, insieme al servizio di soccorso e all'Agenzia federale per il soccorso tecnico (THW), si sono recati sul posto con un totale di 60 uomini.

