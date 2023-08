Immagine illustrativa d'archivio KEYSTONE

Una bambina di 12 anni, i cui genitori vivono in Svizzera, è in coma dopo un incidente di nuoto in Italia.

L'adolescente, stando a quanto riferito sabato dall'agenzia stampa ANSA, venerdì verso le 17h00 è rimasta impigliata con i capelli in un boccaglio aspirante della piscina e ha rischiato di annegare.

L'incidente è avvenuto in una piscina di Misano Adriatico, a Rimini, dove la ragazzina era in vacanza con i genitori.

Secondo la polizia, la bambina è rimasta impigliata per qualche minuto in una bocchetta di pulizia della piscina. I genitori, che hanno assistito alla scena, malgrado l'intervento immediato, non sono riusciti a liberargli i lunghi capelli, risucchiati nel meccanismo.

Il personale della struttura ha quindi spento il sistema di pulizia della piscina, liberando l'adolescente.

Sul posto sono stati prestati i primi soccorsi dal personale del 118, che le hanno praticato le prime manovre di rianimazione. La 12enne è ricoverata in Ospedale in prognosi riservata ma non è in pericolo d vita.

Secondo i media locali, la vittima dell'incidente è una ragazza francese che vive in Svizzera.