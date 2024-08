Il fulmine ha colpito un albero. (immagine simbolica) Patrick Pleul/dpa

Un adolescente è stato colpito e ucciso da un fulmine mercoledì sera in Germania. L'amico che era con lui ha invece riportato gravi ferite.

Sven Ziegler

Mercoledì sera un ragazzo di 15 anni è stato ucciso da un fulmine a Welzheim, nello Land tedesco del Baden-Württemberg. Lo riferisce il quotidiano «Zeitungsverlag Waiblingen», facendo riferimento al comunicato della Polizia.

È successo mentre l'adolescente si trovava sotto un albero. Con lui c'era un suo amico, suo coetaneo, il quale ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale.

Secondo quanto riferito, l'incidente sarebbe avvenuto in un campo vicino a un sito di aeromodellismo. Per rispetto dei parenti della vittima, la Polizia non ha fornito ulteriori dettagli.