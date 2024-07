Aereo Edelweiss diretto a Zurigo annuncia un'emergenza: uno dei piloti ha un problema

I piloti di Edelweiss hanno dichiarato un'emergenza. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Lunedì mattina, poco prima dell'atterraggio a Zurigo, un aereo Edelweiss in arrivo dalla Florida ha dovuto dichiarare un'emergenza. Un pilota ha avuto un problema medico.

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo Edelweiss in rotta da Tampa, Florida, a Zurigo ha annunciato un'emergenza lunedì mattina.

Il motivo era un problema medico di uno dei piloti. Mostra di più

Lunedì mattina un aereo Edelweiss - in rotta da Tampa, in Florida, a Zurigo - ha annunciato un'emergenza poco prima dell'atterraggio attraverso il codice 7700. Lo si può notare anche dai dati del sito web «Flightradar24».

L'Airbus A340 è riuscito ad atterrare allo scalo poco dopo le 10.35 e, secondo «20 Minuten», diverse autopompe erano in attesa.

Come ha dichiarato Edelweiss in risposta a una richiesta di blue News, uno dei tre piloti ha avuto un problema medico 90 minuti prima dell'arrivo. «Di conseguenza, è stata dichiarata una situazione di emergenza. Si tratta di una procedura standard in una situazione del genere», ha precisato il portavoce della compagnia aerea Andreas Meier.

L'atterraggio previsto a Zurigo è stato effettuato dagli altri due piloti senza incidenti. La sicurezza del volo è stata garantita in ogni momento.