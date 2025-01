Tutti i passeggeri lavoravano per la stessa società. (foto d'archivio) Keystone

Almeno 20 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Sud Sudan, in cui vi sarebbe un solo superstite. Lo ha dichiarato il ministro dell'Informazione dello Stato settentrionale di Unità, Gatwech Bipal Both.

L'aereo si è schiantato vicino ai campi petroliferi poco dopo essere decollato con un volo di routine per trasportare lavoratori verso la capitale Juba.

«C'erano 21 persone a bordo. Per il momento c'è un solo sopravvissuto», ha detto il ministro. Il superstite, un ingegnere sud-sudanese che lavora per una compagnia petrolifera, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bentiu, la capitale di Unità, ha aggiunto.

Il ministro ha spiegato che l'aereo era stato noleggiato dalla Greater Pioneer Operating Company (Gpoc), ma il volo era operato da un'altra compagnia, la Light Air Services Aviation Company. Tutti i passeggeri – 16 sud-sudanesi, due cinesi e un indiano – lavoravano per la Gpoc, secondo un documento di volo confermato dalle autorità locali. Il ministro ha concluso che è in corso un'indagine, menzionando la possibilità di una «collisione meccanica».

