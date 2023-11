Il rogo è divampato da un appartamento al terzo piano. Keystone

Nove persone sono state portate in ospedale ieri sera per una presunta intossicazione da fumo in seguito a un incendio in un condominio di dieci piani a Zofingen (AG). Le fiamme hanno completamente divorato l'appartamento al terzo piano da cui si sono divampate.

L'incendio è stato segnalato alle 21.45, secondo quanto riportato oggi dalla polizia cantonale di Argovia. Gli inquilini non erano nell'appartamento durante il rogo e il fumo nero ha permeato l'intero edificio.

Gli altri residenti sono riusciti a fuggire all'esterno e sono poi stati assistiti dai servizi di emergenza. Sono potuti rientrare nelle rispettive abitazioni al termine delle operazioni di spegnimento.

Le nove persone con presunta inalazione di fumo, delle quali due bambini, sono state portate in ambulanza negli ospedali vicini. I danni materiali sono ingenti ma non possono ancora essere quantificati. La causa dell'incendio non è ancora chiara.

lt, ats