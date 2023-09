L'incidente. Keystone

Un giovane automobilista al volante di un'auto sportiva ha causato gravi danni schiantandosi contro un edificio che ospita un ristorante a Wohlen, nel Canton Argovia, nelle prime ore di domenica.

Il locale e l'appartamento sovrastante sono inaccessibili per timore di crolli.

Secondo la polizia cantonale argoviese, il conducente 19enne si è addormentato al volante della sua auto sportiva.

Il veicolo ha deviato nella corsia opposta e si è schiantato ad alta velocità contro l'edificio, colpendo un pilastro portante. La facciata del ristorante al piano terra è andata in frantumi.

Con l'impatto pezzi di muro si sono staccati e sono finiti a terra e la terrazza è totalmente danneggiata. Il veicolo completamente distrutto. Non ci sono stati feriti.

Il giovane è stato portato in ambulanza in ospedale per un controllo. La polizia gli ha ritirato la patente in prova.

