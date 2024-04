Recluta muore in un'esercitazione di tiro a Bremgarten

L'incidente è avvenuto nella caserma di Bremgarten BRK News

Un membro dell'Esercito è morto questa mattina in un incidente di tiro durante un'esercitazione della Scuola reclute 45 a Bremgarten, nel Canton Argovia. Per motivi ancora sconosciuti, in un veicolo militare è partito un proiettile che ha colpito l'uomo alla testa.

SDA

La vittima era un membro della scuola reclute, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce dell'esercito Mathias Volken, senza fornire altri dettagli. Diversi media online parlano di un giovane di 22 anni.

Dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è morto in mattinata. L'incidente si è verificato poco prima delle 9.00, indica una nota del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

A quell'ora i militi della Scuola reclute di rifornimento 45 stavano effettuando una sequenza di addestramento sulla piazza di tiro, quando, per motivi che l'inchiesta dovrà accertare, un colpo è partito da un fucile d'assalto all'interno di un veicolo.

La scuola reclute in questione è attualmente alla 15esima settimana di addestramento, su un totale di 18. L'esercito ha precisato che i famigliari sono stati informati e che i commilitoni ricevono assistenza psicologica. La giustizia militare ha aperto un'inchiesta.

L'ultimo incidente di tiro che ha interessato l'esercito svizzero si è verificato nel giugno dello scorso anno a Gossau (SG), dove un colpo sparato accidentalmente ha ferito tre militi di una scuola per sottufficiali che hanno dovuto ricorrere a cure mediche.

pl, ats