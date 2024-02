Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Undici conigli morti e quaranta gatti tenuti in condizioni igieniche precarie. È quanto si sono trovati davanti gli esperti del servizio veterinario del Canton Argovia durante un'ispezione in una casa nel distretto di Zofingen. I felini saranno ora consegnati a rifugi per animali.

Il controllo ha avuto luogo all'inizio di febbraio in seguito a una segnalazione, riferisce in una nota odierna il Dipartimento della sanità e degli affari sociali argoviese.

I gatti, malgrado le pessime condizioni nelle quali vivevano, erano in uno stato di salute accettabile.

Le cause della morte dei conigli sono ancora in corso di accertamento. Le carcasse sono state rinvenute in una conigliera sporca.

La coppia di proprietari si è dimostrata collaborativa e ha espresso la volontà di rinunciare ai gatti. Nei loro confronti è comunque stato emesso un divieto di tenere animali.

bt, ats